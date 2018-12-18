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Агент Селезнева: Галатасарай уже напечатал футболки с фамилией Евгения

Комментариев: 2
Иван Пироженко опроверг слухи по поводу подписания контракта с Ризеспором.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
twitter.com

Агент украинского футболиста Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал о ситации вокруг трансфера его клиента.

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"Хочу внести ясность по ситуации Евгения Селезнева. Много слухов, мифов ходят в его адрес как в нашей прессе, так и турецкой, что Женя подписал контракт с Ризеспором.

Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент. Мы до конца пытаемся довести дело с Галатасараем, задачу, которую мы поставили перед собой два года назад.

Кто знает, как устроены турецкие клубы, там нет президентов-собственников. Все президенты избирательные, это сразу же приводит к большому влиянию людей со стороны, агентов, на решение президента, совета директоров, Фатиха Терима как тренера.

Только в этом есть некоторые трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев.

Поэтому кому интересно, буду держать вас в курсе. Всех критиков хочу попросить: если у вас есть свое специфическое мнение, напишите свою собственную книгу и оставьте комментарий там", - написал агент на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Слезенев подписал предварительный контракт с Ризеспором.

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Теги: футбол, Евгений Селезнев, Галатасарай
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Источник: instagram.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.12.2018, 11:20
Оценка:  0
гость
не много ли Шумихи вокруг этого деревянного гуся?
Peyot    18.12.2018, 11:18
Оценка:  0
Peyot
в урусию пусть едет семью кормить!
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