Агент Селезнева: Галатасарай уже напечатал футболки с фамилией Евгения

Иван Пироженко опроверг слухи по поводу подписания контракта с Ризеспором.

Агент украинского футболиста Евгения Селезнева Иван Пироженко рассказал о ситации вокруг трансфера его клиента.

Читай также: Селезнев занялся боксом, чтобы отстоять трансфер в Галатасарай

"Хочу внести ясность по ситуации Евгения Селезнева. Много слухов, мифов ходят в его адрес как в нашей прессе, так и турецкой, что Женя подписал контракт с Ризеспором.

Ничего мы не подписали. Это один из пяти-шести клубов, которые мы имеем на данный момент. Мы до конца пытаемся довести дело с Галатасараем, задачу, которую мы поставили перед собой два года назад.

Кто знает, как устроены турецкие клубы, там нет президентов-собственников. Все президенты избирательные, это сразу же приводит к большому влиянию людей со стороны, агентов, на решение президента, совета директоров, Фатиха Терима как тренера.

Только в этом есть некоторые трудности и задержка. Насколько я знаю, уже напечатаны футболки с фамилией Селезнев.

Поэтому кому интересно, буду держать вас в курсе. Всех критиков хочу попросить: если у вас есть свое специфическое мнение, напишите свою собственную книгу и оставьте комментарий там", - написал агент на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Слезенев подписал предварительный контракт с Ризеспором.