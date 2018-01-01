У Реброва в Венгрии произошел конфликт с капитаном его команды

Сергей Ребров заменил капитана Ференцвароша в начале второго тайма.

Украинский тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров попал в скандальную ситуацию с капитаном команде Даниэлем Беде.

В 17-м туре чемпионата Венгрии команда Реброва обыграла Мезекевешд 3:2. На 61-й минуте украинский наставник принял решение заменить Беде, что вызвало возмущение у форварда на скамейке запасных.

После матча Ребров принял решение наказать ведущего игрока команды и отстранил его от тренировок на неделю. Таким образом, Беде не сыграет в важном матче против Види.

По информации Rangadó.hu, конфликт Даниэля с Ребровым начался давно, но до этого он оставался внутри команды.