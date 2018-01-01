Салах второй год подряд признан лучшим африканским игроком по версии BBC

Египтянин обошел своего партнера по команде Садио Мане.

Египетского форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха признали лучшим африканским футболистом года по версии BBC.

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В борьбе за награду Салах опередил своего одноклубника Садио Мане (Сенегал), защитника Ювентуса Мехди Бенатья (Марокко), защитника Наполи Калиду Кулибали (Сенегал) и полузащитника Атлетико Томаса Партея (Гана).

Египтянин стал вторым футболистом, который был признан лучшим африканским игроком года дважды подряд.