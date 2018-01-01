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Салах второй год подряд признан лучшим африканским игроком по версии BBC

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Египтянин обошел своего партнера по команде Садио Мане.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Египетского форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха признали лучшим африканским футболистом года по версии BBC.

 

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В борьбе за награду Салах опередил своего одноклубника Садио Мане (Сенегал), защитника Ювентуса Мехди Бенатья (Марокко), защитника Наполи Калиду Кулибали (Сенегал) и полузащитника Атлетико Томаса Партея (Гана).

Египтянин стал вторым футболистом, который был признан лучшим африканским игроком года дважды подряд.

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Теги: футбол, Мохамед Салах, Садио Мане, Калиду Кулибали, Мехди Бенатья
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Источник: BBC

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