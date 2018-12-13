Уругваец по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд
Уругвайский футболист Себастьян Абреу по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
42-летний форвард подписал контракт с бразильским клубом Рио Бранко, который стал 28-м в его карьере.
[ACTUALIZACIÓN] El Loco Abreu firmó con el Rio Branco de Brasil, su club 28. Ahora su lista quedó así:— En Una Baldosa (@enunabaldosa) 13 декабря 2018 г.
🇲🇽 x 7
🇧🇷 x 5
🇺🇾 x 3
🇦🇷 x 3
🇨🇱 x 3
🇪🇸 x 2
🇮🇱 x 1
🇬🇷 x 1
🇪🇨 x 1
🇵🇾 x 1
🇸🇻 x 1#AmorALaGuita pic.twitter.com/Qdx60F0VuX
Читай также: В Англии впервые в истории матч судила рефери-трансгендер
Чаще всего Абреу выступал в Мексике (7 клубов) и Бразилии (5). Также "сумасшедший" играл еще в 9 странах - Уругвае, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.
Ранее сообщалось, что украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Полная версия правил