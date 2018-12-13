Уругваец по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд

Себастьян Абреу подписал контракт со своим 28-м клубом в карьере.

Уругвайский футболист Себастьян Абреу по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

42-летний форвард подписал контракт с бразильским клубом Рио Бранко, который стал 28-м в его карьере.

[ACTUALIZACIÓN] El Loco Abreu firmó con el Rio Branco de Brasil, su club 28. Ahora su lista quedó así:



🇲🇽 x 7

🇧🇷 x 5

🇺🇾 x 3

🇦🇷 x 3

🇨🇱 x 3

🇪🇸 x 2

🇮🇱 x 1

🇬🇷 x 1

🇪🇨 x 1

🇵🇾 x 1

🇸🇻 x 1#AmorALaGuita pic.twitter.com/Qdx60F0VuX — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 13 декабря 2018 г.

Читай также: В Англии впервые в истории матч судила рефери-трансгендер

Чаще всего Абреу выступал в Мексике (7 клубов) и Бразилии (5). Также "сумасшедший" играл еще в 9 странах - Уругвае, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.

Ранее сообщалось, что украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса.