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Уругваец по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд

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Себастьян Абреу подписал контракт со своим 28-м клубом в карьере.
Себастьян Абреу
Себастьян Абреу
Getty Images

Уругвайский футболист Себастьян Абреу по прозвищу "Сумасшедший" обновил собственный рекорд, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

42-летний форвард подписал контракт с бразильским клубом Рио Бранко, который стал 28-м в его карьере.

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Чаще всего Абреу выступал в Мексике (7 клубов) и Бразилии (5). Также "сумасшедший" играл еще в 9 странах - Уругвае, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.

Ранее сообщалось, что украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: рекорд, футбол, контракт
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