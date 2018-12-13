Хачериди может покинуть ПАОК в зимнее трансферное окно

У украинца слишком высокая зарплата.

Защитник греческого ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди в ближайшее время может покинуть команду.

По информации Aganosport, клуб готов продать футболиста для того, чтобы снизить затраты на зарплаты. Украинец получает 1,5 миллиона евро в год.

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Отметим, что в текущем сезоне Хачериди отыграл лишь 5 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола. Также Евгений стал антигероем ПАОКа в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Челси, заработав прямую красную карточку уже на 7-й минуте встречи.

Ранее Евгений Хачериди рассказал об отношениях с тренером Динамо Александром Хацкевичем.