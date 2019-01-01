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Нападающий Селтика попал в психбольницу

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Ли Гриффитс любит азартные игры.
Ли Гриффитс
Ли Гриффитс
eveningtimes.co.uk

Нападающий Селтика и сборной Шотландии Ли Гриффитс приостановил свою футбольную карьеру.

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28-летний форварда отправили на психологическую реабилитацию в клинику из-за зависимости к азартным играм, сообщает издание Daily Mail.

Эту информацию прокомментировал тренер Брендан Роджерс.

“Он был невероятен, играя на таком уровне и забивая голы. Но сейчас он должен пройти это испытание. Мы постараемся помочь ему вернуться, но для этого он должен обрести счастье. У него есть пятеро детей, он отличный отец и парень, но футбол и жизнь стали ему в тягость“.

В этом сезоне Гриффитс сыграл за Селтик 22 матча, в которых забил шесть мячей.

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Теги: футбол, Селтик, Ли Гриффитс, вне игры
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Источник: www.dailymail.co.uk

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