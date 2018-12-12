Молодая подруга Марадоны выгнала его из дома

Пара прекратила свои отношения.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вновь оказался в центре скандала.

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По информации журналиста Лио Пекораро, 58-летний Марадона и 28-летняя Росио Олива разорвали свои отношения.

“Марадона был выброшен из дома, который он подарил Росио в Белла-Виста. Бывшая девушка Марадоны не хочет ехать с ним в Мексику и запретила ему появляться в подаренном ей доме. Их отношения окончены“, - рассказал журналист в ефире программы All Evenings.