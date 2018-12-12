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Молодая подруга Марадоны выгнала его из дома

Комментариев: 2
Пара прекратила свои отношения.
Диего Марадона и Росио Олива
Диего Марадона и Росио Олива
ecos.la

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вновь оказался в центре скандала.

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По информации журналиста Лио Пекораро, 58-летний Марадона и 28-летняя Росио Олива разорвали свои отношения.

“Марадона был выброшен из дома, который он подарил Росио в Белла-Виста. Бывшая девушка Марадоны не хочет ехать с ним в Мексику и запретила ему появляться в подаренном ей доме. Их отношения окончены“, - рассказал журналист в ефире программы All Evenings. 

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Теги: футбол, Диего Марадона, вне игры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.12.2018, 17:40
Оценка:  0
гость
мараданна все могли пронаркоманил, олень обоссаный
гость  (аноним)  12.12.2018, 16:14
Оценка:  0
гость
Вот петрушка бестолковый - подарил оторве дом, а самого теперь не пускают. Надо было в Минске ей дом покупать - сама бы просила, чтоб приехал забрал ))
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