Селезнев подписал предварительный контракт с Ризеспором
Украинец нашел себе новую команду.
Нападающий Евгений Селезнев сменит клубную прописку.
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Украинский футболист подписал предварительный контракт с турецким Ризеспором, сообщает beIN Sports.
На данный момент форвард является футболистом Акхисара, но клуб намерен с ним расстаться.
С 15 очками в 11 матчах, Резиспор замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.
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