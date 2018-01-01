Селезнев подписал предварительный контракт с Ризеспором

Украинец нашел себе новую команду.

Нападающий Евгений Селезнев сменит клубную прописку.

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Украинский футболист подписал предварительный контракт с турецким Ризеспором, сообщает beIN Sports.

На данный момент форвард является футболистом Акхисара, но клуб намерен с ним расстаться.

С 15 очками в 11 матчах, Резиспор замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.