Стали известны претенденты на попадание в сборную года УЕФА

50 игроков попали в список номинантов.

УЕФА запустил голосование за попадание в символическую команду года. В список претендентов попали 50 игроков из ведущих европейских чемпионатов, больше всего футболистов защищает мадридский Реал - 9.

Полный список игроков, претендующих на включение в символическую сборную:

Вратари: Алисон Бекер (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Кейлор Навас (Реал), Ян Облак (Атлетико), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Джорджо Кьеллини (Ювентус), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – Атлетико), Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Юмтити (все – Барселона), Йозуа Киммих (Бавария), Калиду Кулибали (Наполи), Костас Манолас (Рома), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – Реал), Джон Стоунс (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – Реал), Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – Манчестер Сити), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – Челси), Джеймс Милнер (Ливерпуль), Сауль Ньигес (Атлетико), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – Марсель), Миралем Пьянич (Ювентус), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Барселона);

Нападающие: Гарет Бэйл (Реал), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – Пари Сен-Жермен), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – Ювентус), Эдин Джеко (Рома), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах (все – Ливерпуль), Антуан Гризманн (Атлетико), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – Барселона).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Лука Модрич получил Золотой мяч, однако отмечалось, что в голосовании за эту награду участвовал несуществующий человек.