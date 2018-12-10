Роналду: Я заслуживаю получать Золотой мяч каждый год

Португалец прокомментировал результаты Золотого мяча-2018.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился своим мнением по поводу вручения Золотого мяча-2018 полузащитнику Реала Луке Модричу.

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“Я думаю, что заслуживаю получать Золотой мяч каждый год. Цифры не врут. Я работаю для этого, но, если я не побеждаю, это не конец света, не могу сказать, что я расстроен.

У меня фантастические друзья и семья, я играю в одном из лучших клубов мира. Неужели вы думаете, что я приду домой и начну плакать? Поздравляю Модрича, он заслужил приз, но в следующем году мы встретимся снова, и я приложу все усилия, чтобы быть на его месте“, - цитирует Роналду Eurosport.it.