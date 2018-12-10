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Роналду: Я заслуживаю получать Золотой мяч каждый год

Комментариев: 1
Португалец прокомментировал результаты Золотого мяча-2018.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился своим мнением по поводу вручения Золотого мяча-2018 полузащитнику Реала Луке Модричу.

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“Я думаю, что заслуживаю получать Золотой мяч каждый год. Цифры не врут. Я работаю для этого, но, если я не побеждаю, это не конец света, не могу сказать, что я расстроен.

У меня фантастические друзья и семья, я играю в одном из лучших клубов мира. Неужели вы думаете, что я приду домой и начну плакать? Поздравляю Модрича, он заслужил приз, но в следующем году мы встретимся снова, и я приложу все усилия, чтобы быть на его месте“, - цитирует Роналду Eurosport.it.

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Теги: футбол, Золотой мяч, Криштинау Роналду, Лука Модрич
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Источник: eurosport.it

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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    10.12.2018, 14:27
Оценка:  0
Духовный_скреп
Если физиологически было бы возможно,и в попу себя поцеловал.Ох уж эта тёлочка))
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