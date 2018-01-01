Ибрагимович: С Месси за Золотые мячи боролся Перес, а не Роналду

В каждой шутке есть доля правды.

Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович забавно прокомментировал результаты голосования за Золотой мяч по итогам которого награду выиграл игрок Реала Лука Модрич.

“Теперь мы знаем, что Месси все эти годы боролся за Золотой мяч с Флорентино Пересом, а не с Криштиану Роналду“, - цитирует шведа FOX Sports.

Напомним, что в этом году Лионель Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на Золотой мяч.