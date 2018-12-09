Атланта впервые в истории стала чемпионом МЛС

В финальном матче плей-офф МЛС Атланта одержала победу над Портлендом.

В Атланте (США) на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум состоялся финальный матч Кубка МЛС между Атлантой Юнайтед и Портлент Тимберс.

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Победу со счетом 2:0 одержала Атланта, впервые став чемпионом МЛС и выиграв турнир уже на второй год своего участия в нем. Эта победа позволила команде добыть путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Атланта – Портленд 2:0

Голы: Хосеф Мартинес, 39, Франко Эскобар, 54.

Атланта: Гьюзан, Паркхерст, Гонсалес, Гарса (Маккэнн, 90), Ремеди, Грессель, Ларентович, Альмирон (Барко, 90), Нагбе, Эскобар, Мартинес (Вильяльба, 76).

Портленд: Аттинелла, Мабиала, Вильяфанья, Валентин, Риджуэлл, Валери, Гусман (Пауэлл, 82), Бланко, Чара, Поло (Асприлья, 68), Эбобисс (Мелано, 59).

Предупреждения: Чара (80), Маккэнн (90).