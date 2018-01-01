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В голосовании за Золотой мяч участвовал несуществующий человек

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Вокруг лучшей индивидуальной награды Европы разразился скандал.
Золотой мяч
Золотой мяч
Getty Images

Журналисты обнаружили ряд противоречий в списке участников голосования за Золотой мяч-2018. Об этом сообщает Marca

Журналиста с Коморских островов по имени Абду Бойна, который отдал свой голос за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, не существует, а издание, которое он якобы представлял, было закрыто более шести лет назад. 

“У нас нет никаких записей об Абду Бойне Я бы мог понять ошибку французского издания, если бы этот журналист представлял другое средство массовой информации, но такого человека попросту не существует“, — заявил Стефан Ахамади, президент Ассоциации журналистов Коморских островов.

Напомним, 3 декабря в Париже хорватский игрок Реала Лука Модрич получил Золотой мяч и прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ранее сестра Роналду заявила, что ее брат не получил Золотой мяч из-за мафии.

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Теги: Лука Модрич, Золотой мяч, France Football
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