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Пеле: У Месси всего один навык, его нельзя сравнивать с Марадоной

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Легендарный бразилец уверен, что он и Диего Марадона играли гораздо лучше, чем Лионель Месси.
Пеле
Пеле
Getty Images

Легендарный бразильский нападающий Пеле сообщил, по какой причине он считает себя и Диего Марадону лучше форварда Барселоны Лионеля Месси.

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"Как вы можете сравнивать игрока, который умеет бить и с правой, и с левой ноги, а также играть головой, с игроком, у которого лишь одна рабочая нога, всего один навык и плохая игра головой?

Чтобы сравнивать со мной, футболист должен уметь бить двумя ногами и головой. На мой взгляд, лучшим является Марадона. Лучше ли он Месси? Безусловно, и намного лучше", - приводит слова Пеле Goal.com.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси впервые с 2006 года не попал в финальную тройку претендентов на Золотой мяч. 

Отметим, что эту награду получил полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Пеле, Диего Марадона, футбол, вне игры
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