Вратарь слишком далеко отошел от ворот и пропустил гол после удара с половины поля соперника.

Адам Хэмилл забил потрясающий гол с дальней дистанции stmirren.com

Сент-Миррен принимал Хиберниан в матче чемпионата Шотландии.

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Уже на 6-й минуте встречи полузащитник хозяев Адам Хэмилл открыл счет потрясающим ударом со своей половины поля. 30-летний футболист увидел, что голкипер соперника Адам Богдан вышел из ворот, и решил пробить с дальней дистанции.

⚽️ All the goals from tonight's draw including Adam Hammill doing bits again.https://t.co/dPHC5bGHIv pic.twitter.com/s7tKPxEB2e — St Mirren FC (@saintmirrenfc) 6 декабря 2018 г.

Однако это не помогло Сент-Миррену выиграть встречу - матч завершился вничью со счетом 2:2.

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