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Нереально крутой гол из чемпионата Шотландии, забитый игроком со своей половины поля

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Вратарь слишком далеко отошел от ворот и пропустил гол после удара с половины поля соперника.

Адам Хэмилл забил потрясающий гол с дальней дистанции
Адам Хэмилл забил потрясающий гол с дальней дистанции
stmirren.com

Сент-Миррен принимал Хиберниан в матче чемпионата Шотландии.

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Уже на 6-й минуте встречи полузащитник хозяев Адам Хэмилл открыл счет потрясающим ударом со своей половины поля. 30-летний футболист увидел, что голкипер соперника Адам Богдан вышел из ворот, и решил пробить с дальней дистанции.

Однако это не помогло Сент-Миррену выиграть встречу - матч завершился вничью со счетом 2:2.

Смотрите также еще один эффектный гол с дальней дистанции, забитый в чемпионате Болгарии.

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Теги: чемпионат Шотландии по футболу, футбол, видео, гол
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