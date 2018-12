Сент-Миррен принимал Хиберниан в матче чемпионата Шотландии.

Уже на 6-й минуте встречи полузащитник хозяев Адам Хэмилл открыл счет потрясающим ударом со своей половины поля. 30-летний футболист увидел, что голкипер соперника Адам Богдан вышел из ворот, и решил пробить с дальней дистанции.

⚽️ All the goals from tonight's draw including Adam Hammill doing bits again.https://t.co/dPHC5bGHIv pic.twitter.com/s7tKPxEB2e