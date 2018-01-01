Кубок Бельгии: Малиновский и Безус помогли своим командам выйти в 1/4 финала
Украинские футболисты приняли участие в матчах 1/8 финала Кубка Бельгии.
В Бельгии состоялись матчи 1/8 финала национального кубка.
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Руслан Малиновский, выступающий за Генк, отличился результативной передачей в выездном матче против Шарлеруа. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Другой украинец Роман Безус вместе с Сент-Трюйденом одолел Мандел Юнайтед (3:2).
Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отличился голом и помог Генту выйти в 1/4 финала Кубка Бельгии.
Таким образом, Генк, Сент-Трюйдет и Гент сыграют в следующей стадии турнира.
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