Кубок Бельгии: Малиновский и Безус помогли своим командам выйти в 1/4 финала

Украинские футболисты приняли участие в матчах 1/8 финала Кубка Бельгии.

Руслан Малиновский в матче против Шарлеруа krcgenk.be

В Бельгии состоялись матчи 1/8 финала национального кубка.

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Руслан Малиновский, выступающий за Генк, отличился результативной передачей в выездном матче против Шарлеруа. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Другой украинец Роман Безус вместе с Сент-Трюйденом одолел Мандел Юнайтед (3:2).

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук отличился голом и помог Генту выйти в 1/4 финала Кубка Бельгии.

Таким образом, Генк, Сент-Трюйдет и Гент сыграют в следующей стадии турнира.