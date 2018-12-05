Роналду не приедет финал Кубка Либертадорес

Португалец пока не хочет возвращаться в Мадрид.

Игрок Ювентуса Криштиану Роналду отказался посещать финал Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс, который состоится 9 декабря на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, сообщает A Bola.

Роналду поблагодарил за приглашение, но пока не хочет возвращаться в Мадрид, потому что он расстался с Реалом не самым лучшим образом.

Напомним, 24 ноября фанаты Ривер Плейт напали на автобус с игроками Бока Хуниорс, забросав его камнями. В результате одного из игроков госпитализировали, так как осколок стекла попал ему в глаз.

Из-за провокации было принято решение провести финал в Испании.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес забронировал для Роналду и Месси соседние места в VIP-ложе.