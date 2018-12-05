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Роналду не приедет финал Кубка Либертадорес

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Португалец пока не хочет возвращаться в Мадрид.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Игрок Ювентуса Криштиану Роналду отказался посещать финал Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс, который состоится 9 декабря на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, сообщает A Bola.

Роналду поблагодарил за приглашение, но пока не хочет возвращаться в Мадрид, потому что он расстался с Реалом не самым лучшим образом.

Напомним, 24 ноября фанаты Ривер Плейт напали на автобус с игроками Бока Хуниорс, забросав его камнями. В результате одного из игроков госпитализировали, так как осколок стекла попал ему в глаз.

Из-за провокации было принято решение провести финал в Испании.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес забронировал для Роналду и Месси соседние места в VIP-ложе.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Кубок Либертадорес
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Источник: www.abola.pt

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 16:43
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гость
Как будто был обязан приехать.
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