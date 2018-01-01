Эффектный гол из чемпионата Болгарии, забитый с середины поля

Игрок закинул мяч голкиперу за шиворот ударом с середины поля.

Тодор Неделев (в центре) забил эффектный гол с центра поля sportal.bg

В матче 18-го тура чемпионата Бельгии Локомотив принимал Ботев.

Читай также: Невероятный гол колумбийского футболиста с 40 метров

Эффектный гол забил атакующий полузащитник гостей Тодор Неделев, который воспользовался выходом голкипера Мартина Лукова из ворот, закинув вратарю мяч за шиворот из центрального круга.

Смотрите также красивый гол Криштиану Роналду, который он забил в ворота Манчестер Юнайтед в матче Лиги чемпионов.