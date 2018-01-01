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Яремчук забил гол и помог Генту одержать победу в матче Кубка Бельгии

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Украинец открыл счет в поединке 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхот Вилрейк.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхот Вилрейк.

Матч завершился со счетом 3:0, а счет в этом поединке открыл украинец на 17-й минуте встречи. Отметим, что это был 21-й матч для украинца в сезоне, ранее он забил 6 голов и сделал 1 ассист. 

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“Дома забивать намного легче, чем в гостях, но мне просто нужно для этого доверие. Я забил, мы победили, это прекрасный вечер. Мы хотим выиграть Кубок Бельгии“, – приводит слова Яремчука пресс-служба Гента.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании. Смотрите также видео обзор действий украинского вратаря.

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Теги: Роман Яремчук, Кубок Бельгии, футбол, Гент
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