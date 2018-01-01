Яремчук забил гол и помог Генту одержать победу в матче Кубка Бельгии

Украинец открыл счет в поединке 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхот Вилрейк.

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Кубка Бельгии против Берсхот Вилрейк.

Матч завершился со счетом 3:0, а счет в этом поединке открыл украинец на 17-й минуте встречи. Отметим, что это был 21-й матч для украинца в сезоне, ранее он забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Читай также: Яремчук оформил дубль за Гент

“Дома забивать намного легче, чем в гостях, но мне просто нужно для этого доверие. Я забил, мы победили, это прекрасный вечер. Мы хотим выиграть Кубок Бельгии“, – приводит слова Яремчука пресс-служба Гента.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании. Смотрите также видео обзор действий украинского вратаря.