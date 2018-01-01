Месси и Роналду будут смотреть финал Кубка Либертадорес вместе

Именитые футболисты займут соседние места в VIP-ложе Сантьяго Бернабеу.

Ответный матч Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс пройдет в Мадриде, 9-го декабря, на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.

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По информации Marca, посетить этот поединок собираются форвард Барселоны Лионель Месси и нападающий Ювентуса Криштиану Роналду. Президент “сливочных“ Флорентино Перес забронировал для футболистов соседние места в VIP-ложе.

Таким способом Перес хочет проявить уважение к игрокам, которые существенно повлияли на футбол в последнее десятилетие. Источник отмечает, что представители КОНМЕБОЛ и Федерации футбола Испании эту идею одобрили.

Напомним, финальный матч Кубка Либертадорес был перенесен из Аргентины в Испанию из-за зверского нападения фанатов Ривер Плейта на автобус с игроками Бока Хуниорс.

Отметим, что игрок ПСЖ Дани Алвес раскритиковал перенос этого поединка в Европу.