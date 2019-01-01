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Собака выбежала на поле и спасла команду от гола

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Забавный инцидент произошел в Аргентине.
Пес спас команду от гола
Пес спас команду от гола
кадр из видео

В матче третьего дивизиона Аргентины между командами Хувентуд Унида Гуалегуайчу и Дефенсорес Белграно произошел курьезный эпизод.

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Голкипер Дефенсореса допустил нелепую ошибку, вбрасывая мяч в игру - после удара вратаря мяч влетел в спину соперника и отскочил в пустые ворота, однако в этот момент вдоль линии ворот пробегал пес, который спас команду от гола.

Этот инцидент не помог Дефенсоресу - команда проиграла матч со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что мужчина толкнул сына-вратаря, чтобы спасти команду от гола.

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Теги: Аргентина, футбол, видео, прикол, собака
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