Собака выбежала на поле и спасла команду от гола
Забавный инцидент произошел в Аргентине.
В матче третьего дивизиона Аргентины между командами Хувентуд Унида Гуалегуайчу и Дефенсорес Белграно произошел курьезный эпизод.
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Голкипер Дефенсореса допустил нелепую ошибку, вбрасывая мяч в игру - после удара вратаря мяч влетел в спину соперника и отскочил в пустые ворота, однако в этот момент вдоль линии ворот пробегал пес, который спас команду от гола.
Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl— Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4 декабря 2018 г.
Этот инцидент не помог Дефенсоресу - команда проиграла матч со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что мужчина толкнул сына-вратаря, чтобы спасти команду от гола.
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