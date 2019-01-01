Собака выбежала на поле и спасла команду от гола

Забавный инцидент произошел в Аргентине.

Пес спас команду от гола кадр из видео

В матче третьего дивизиона Аргентины между командами Хувентуд Унида Гуалегуайчу и Дефенсорес Белграно произошел курьезный эпизод.

Читай также: Игрок Лиона с сигарой в зубах отметил достижение в Instagram

Голкипер Дефенсореса допустил нелепую ошибку, вбрасывая мяч в игру - после удара вратаря мяч влетел в спину соперника и отскочил в пустые ворота, однако в этот момент вдоль линии ворот пробегал пес, который спас команду от гола.

Этот инцидент не помог Дефенсоресу - команда проиграла матч со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что мужчина толкнул сына-вратаря, чтобы спасти команду от гола.