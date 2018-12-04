Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский может продолжить карьеру в Индонезии

Комментариев: 2
Агент украинца рассказал о возможном трансфере.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы украинского футболиста Артема Милевского, сообщил о возможном переходе его клиента в Индонезию.

Читай также: Алиев: Мы с Милевским гуляли, выпивали, а потом выходили на поле и показывали результат

"Мы выбираем варианты. У него контракт с Кишвардой, но кто будет готов заплатить за Артема деньги – без вопросов. Любые варианты, предложения рассмотрим.

Есть интересные наработки по Индонезии. Посмотрим, может, что-то получится", – сказал Панков эфире на своей страничке в Instagram.

Напомним, минувшим летом Артем Милевский покинул брестское Динамо и на правах свободного агента подписал контракт с венгерской Кишвардой

Позже наставник белорусской команды рассказал, за что клуб выгнал Милевского.

Поделись:
Теги: Артем Милевский, футбол, трансфер, Александр Панков, Индонезия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
JazelleDesouze    04.12.2018, 20:11
Оценка:  0
JazelleDesouze
Самый эпический про*ю карьеры!
gankreek-group    04.12.2018, 19:26
Оценка:  -2
gankreek-group
Быстрый кредит на карту 5000 грн за 15 минут под 0%
https://ad.admitad.com/g/f1km2 55kjh84b17c28112971a66a72/
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь