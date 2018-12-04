Милевский может продолжить карьеру в Индонезии

Агент украинца рассказал о возможном трансфере.

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы украинского футболиста Артема Милевского, сообщил о возможном переходе его клиента в Индонезию.

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"Мы выбираем варианты. У него контракт с Кишвардой, но кто будет готов заплатить за Артема деньги – без вопросов. Любые варианты, предложения рассмотрим.

Есть интересные наработки по Индонезии. Посмотрим, может, что-то получится", – сказал Панков эфире на своей страничке в Instagram.

Напомним, минувшим летом Артем Милевский покинул брестское Динамо и на правах свободного агента подписал контракт с венгерской Кишвардой.

Позже наставник белорусской команды рассказал, за что клуб выгнал Милевского.