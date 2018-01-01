С Модрича сняли обвинения в лжесвидетельстве

Это произошло в тот же день, когда хорват получил Золотой мяч.

Для полузащитника Реала и сборной Хорватии Луки Модрича 3-е декабря стал знаменательным днем. Во-первых, в этот день он получил Золотой мяч, а во-вторых, на родине с него сняли обвинения в лжесвидетельстве.

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Модрич проходил в качестве свидетеля по делу бывшего президента загребского Динамо Здравко Мамича, которого обвинили в присвоении части средств от трансфера футболиста в Тоттенхэм в 2008 году. Сумма перехода Модрича составила 21 миллион евро.

Следствие подозревало Модрича в даче ложных показаний, однако в понедельник, 3-го декабря, с хорвата сняли все обвинения. Об этом сообщает Goal.

Ранее Лука Модрич рассказал, где будет хранить свой Золотой мяч.