Сестра Роналду: Мир, в котором мы живем – гнилой

Элма Авейру резко отреагировала на то, что ее брат Криштиану Роналду не получил Золотой мяч.

В понедельник, 3 декабря, в Париже состоялось церемония вручения Золотого мяча. Победителем стал полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

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Этим выбором осталось недовольна Элма Авейру - сестра португальской звезды футбола Криштиану Роналду. О своем негодовании девушка сообщила на страничке в Instagram.

“К сожалению, мир, в котором мы живем – гнилой, с мафией и чертовыми деньгами. Сила Бога намного больше, чем вся эта гниль“, - написала Элма.

Другая сестра Роналду, Катя Авейру, на своей страничке в Instagram опубликовала эту же фотографию с подписью: “Лучший игрок мира... Для тех, кто понимает футбол“.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси впервые с 2006-го года не попал в финальную тройку претендентов на Золотой мяч.