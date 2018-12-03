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Сестра Роналду: Мир, в котором мы живем – гнилой

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Элма Авейру резко отреагировала на то, что ее брат Криштиану Роналду не получил Золотой мяч.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

В понедельник, 3 декабря, в Париже состоялось церемония вручения Золотого мяча. Победителем стал полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

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Этим выбором осталось недовольна Элма Авейру - сестра португальской звезды футбола Криштиану Роналду. О своем негодовании девушка сообщила на страничке в Instagram.

“К сожалению, мир, в котором мы живем – гнилой, с мафией и чертовыми деньгами. Сила Бога намного больше, чем вся эта гниль“, - написала Элма.

Другая сестра Роналду, Катя Авейру, на своей страничке в Instagram опубликовала эту же фотографию с подписью: “Лучший игрок мира... Для тех, кто понимает футбол“.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси впервые с 2006-го года не попал в финальную тройку претендентов на Золотой мяч.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, Золотой мяч, вне игры, семья
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