Модрич: Золотой мяч будет стоять возле кровати

Лука Модрич счастлив, что получил награду, однако предпочел бы выиграть Кубок мира.

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич рассказал, где будет хранить выигранный Золотой мяч, а также сообщил, что с радостью обменял бы этот приз на Кубок мира.

“Первые несколько дней Золотой мяч будет стоять возле моей кровати. Потом я, конечно, найду для него подходящее место, чтобы его выставить.

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Я всегда буду более командным игроком, чем индивидуалистом, поэтому командные трофее мне важнее. К сожалению, мне не удалось привести Хорватию к триумфу. Если бы я мог выбирать, то предпочел бы Кубок мира, а не Золотой мяч.

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Я не отношусь к победе над Гризманном и Мбаппе в борьбе за награду как к мести за ЧМ-2018. Я просто счастлив, что добился признания. Этот год действительно особенный для меня“, - приводит слова Модрича France Football.

Напомним, игрок Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча, прервав десятилетнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Отметим, что впервые с 2006 года Лионель Месси не попал в тройку претендентов на эту награду, заняв в голосовании лишь 5-ю строчку.