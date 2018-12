Французскому диджею пришлось извиняться перед футболисткой из-за обвинений в домогательствах

Французского диджея Мартина Сольвейга накрыла волна критики и обвинений в домогательствах к норвежской футболистке Аде Хегерберг, которая стала обладательницей Золотого мяча среди женщин.

Во время вручения награды Сольвейг задал вопрос норвежке, умеет ли она танцевать тверк. Футболистка Лиона ответила отказом, но согласилась станцевать с французом под композицию Франка Синатры.

Из-за обвинений, диджей был вынужден записать видео-объяснение и извиниться перед всеми, кого он мог обидеть.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R