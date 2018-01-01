Золотой мяч: Украина отдала первое место Модричу
Стало известно, за кого проголосовали от Украины.
Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года, прервав гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые побеждали в этой номинации на протяжении 10 лет подряд.
В голосовании принимали участие журналисты практически со всего мира – по одному из страны. Стало известно, за кого свой голос отдал представитель Украины.
1. Модрич
2. Гризманн
3. Роналду
4. Месси
5. Мбаппе
Окончательная пятерка выглядела следующим образом:
1. Модрич
2. Роналду
3. Гризманн
4. Мбаппе
5. Месси
С голосами других представителей СМИ вы можете ознакомиться здесь.
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