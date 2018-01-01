Золотой мяч: Украина отдала первое место Модричу

Стало известно, за кого проголосовали от Украины.

Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча 2018 года, прервав гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые побеждали в этой номинации на протяжении 10 лет подряд.

В голосовании принимали участие журналисты практически со всего мира – по одному из страны. Стало известно, за кого свой голос отдал представитель Украины.

1. Модрич

2. Гризманн

3. Роналду

4. Месси

5. Мбаппе

Окончательная пятерка выглядела следующим образом:

1. Модрич

2. Роналду

3. Гризманн

4. Мбаппе

5. Месси

С голосами других представителей СМИ вы можете ознакомиться здесь.