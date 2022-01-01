Маррей — о церемонии награждения Золотого мяча: Уровень сексизма в спорте просто нереальный

Теннисист прокомментировал то, что обладательницу Золотого мяча попросили станцевать тверк.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал момент на церемонии награждения Золотого мяча, когда футболистку Аду Хегерберг попросили станцевать тверк после того, как она стала первой женщиной, получившей эту награду.

Martin Solveig just asked Ada Hegerberg to twerk - she said no https://t.co/6L4GVZKuoL — Get French Football News (@GFFN) 3 декабря 2018 г.

Her reaction ⬇️ pic.twitter.com/0xwhfDgA3a — Get French Football News (@GFFN) 3 декабря 2018 г.

“Еще один пример нелепого сексизма, который до сих пор существует в спорте.

Почему женщинам по-прежнему приходиться терпеть это? Какие вопросы задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то на тему футбола.

Всем, кто считает, что люди слишком остро реагируют, или что это была шутка - Вы не правы. Я всю жизнь занимаюсь спортом, и уровень сексизма в нем нереальный“, - сказал британец.