Маррей — о церемонии награждения Золотого мяча: Уровень сексизма в спорте просто нереальный

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал момент на церемонии награждения Золотого мяча, когда футболистку Аду Хегерберг попросили станцевать тверк после того, как она стала первой женщиной, получившей эту награду.

Martin Solveig just asked Ada Hegerberg to twerk - she said no https://t.co/6L4GVZKuoL