Модрич: Ключ к успеху - это труд и упорство

Хорват прокомментировал получение Золотого мяча.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему Золотого мяча.

“Я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в Реале и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.

Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но Золотой мяч был для меня чем-то большим и особенным. Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших эту награду.

Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное. Кроме того, в борьбе учаастовало много больших талантов.

Ключ к успеху? Мне сложно сказать. Это труд и упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, и вы должны быть готовы воспользоваться моментом“, - цитирует футболиста AS.