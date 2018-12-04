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Модрич: Ключ к успеху - это труд и упорство

Комментариев: 1
Хорват прокомментировал получение Золотого мяча.
Лука Модрич
Лука Модрич
twitter.com

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями после вручения ему Золотого мяча.

“Я хочу поблагодарить тех, кто помогал мне, всех, кто работает в Реале и в сборной Хорватии. Всех моих близких, мою жену и детей.

Когда я был ребенком, я мечтал играть в великом клубе, но Золотой мяч был для меня чем-то большим и особенным. Для меня большая честь быть среди великих футболистов. Пытаюсь свыкнуться с мыслью, что я вошел в число исключительных игроков, получавших эту награду.

Это невероятно. Не только потому, что я выиграл эту награду после Роналду и Месси. Если я выиграл, то только потому, что сделал нечто особенное. Кроме того, в борьбе учаастовало много больших талантов.

Ключ к успеху? Мне сложно сказать. Это труд и упорство в тяжелые моменты. Всегда непросто достичь того, к чему ты стремишься. Но рано или поздно возможность появится, и вы должны быть готовы воспользоваться моментом“, - цитирует футболиста AS.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Золотой мяч
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Источник: As

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
apollon    04.12.2018, 10:14
Оценка:  0
apollon
Я так скажу если не Рональду и не Месси то уже норм!
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