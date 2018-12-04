Гризманн: Не знаю, что еще могу сделать для победы

Французский футболист хочет, чтобы в следующем году награда досталась кому-то из его партнеров.

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Франции Антуан Гризманн поделился своими эмоциями после обнародования результатов голосования за Золотой мяч.

“В первую очередь хотелось бы поздравить Модрича с завоеванием Золотого мяча. Он провел великолепный год.

Я не могу сказать, что разочарован, потому что это большая гордость - попасть на подиум и быть чемпионом мира. Надеюсь, что в будущем на месте Луки окажется кто-то из моих партнеров по клубу или сборной. В этом году я выиграл чемпионат мира, Лигу Европы, Суперкубок Европы. Что еще я должен был сделать? Не знаю“, - сказал Гризманн AS.

Антуан Гризманн занял 3-е место по итогам голосования, пропустив вперед форварда Ювентуса Криштиану Роналду и победителя награды Луку Модрича.