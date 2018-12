Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на Золотой мяч

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за Золотой мяч 2018.

В уходящем году пятикратный обладатель этой награды помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

🇦🇷 Lionel Messi is 5th of the #ballondor pic.twitter.com/3Q97B8nEtF