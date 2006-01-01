Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на Золотой мяч
Аргентинец занял пятое место в голосовании.
Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за Золотой мяч 2018.
В уходящем году пятикратный обладатель этой награды помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
🇦🇷 Lionel Messi is 5th of the #ballondor pic.twitter.com/3Q97B8nEtF— #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.
Это самая низкая итоговая позиция Месси в голосовании за Золотой мяч с 2006-го года.
Золотой мяч-2018 выиграл Лука Модрич.
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