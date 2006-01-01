Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на Золотой мяч

Аргентинец занял пятое место в голосовании.

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси занял пятое место в голосовании за Золотой мяч 2018.

В уходящем году пятикратный обладатель этой награды помог Барселоне выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Это самая низкая итоговая позиция Месси в голосовании за Золотой мяч с 2006-го года.

Золотой мяч-2018 выиграл Лука Модрич.