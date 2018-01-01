Первой в истории обладательницей Золотого мяча стала норвежская футболистка

Ада Хегерберг получила престижную награду.

Форвард сборной Норвегии и французского Лиона Ада Хегерберг стала обладательницей первого Золотого мяча для женщин.

Ada Hegerberg est la première gagnante du tout nouveau #ballondor féminin 💁♀️ pic.twitter.com/VxhscJ3P8k — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.

В этом сезоне 23-летняя норвежка выиграла женскую Лигу чемпионов в составе своего клуба, которая стала для нее 3-й подряд.

Обладателем Золотого мяча-2018 стал Лука Модрич.