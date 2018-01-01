Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первой в истории обладательницей Золотого мяча стала норвежская футболистка

Комментариев: 0
Ада Хегерберг получила престижную награду.
Ада Хегерберг
Ада Хегерберг
Getty Images

Форвард сборной Норвегии и французского Лиона Ада Хегерберг стала обладательницей первого Золотого мяча для женщин.

В этом сезоне 23-летняя норвежка выиграла женскую Лигу чемпионов в составе своего клуба, которая стала для нее 3-й подряд.

Обладателем Золотого мяча-2018 стал Лука Модрич.

Поделись:
Теги: футбол, Золотой мяч, Ада Хегерберг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twiter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь