Первой в истории обладательницей Золотого мяча стала норвежская футболистка
Ада Хегерберг получила престижную награду.
Форвард сборной Норвегии и французского Лиона Ада Хегерберг стала обладательницей первого Золотого мяча для женщин.
Ada Hegerberg est la première gagnante du tout nouveau #ballondor féminin 💁♀️ pic.twitter.com/VxhscJ3P8k— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.
В этом сезоне 23-летняя норвежка выиграла женскую Лигу чемпионов в составе своего клуба, которая стала для нее 3-й подряд.
Обладателем Золотого мяча-2018 стал Лука Модрич.
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