Модрич выиграл Золотой мяч

Хорватский футболист прервал гегемонию Месси и Роналду.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.

В уходящем году Модрич помог своему клубу выиграть 3-й Кубок чемпионов подряд, а также вывел свою сборную в финал ЧМ-2018, что стало лучшим результатом хорватов за всю историю чемпионатов мира. По итогам обоих турниров он признавался лучшим игроком соревнований.

Хорват стал первым с 2008-го года, кто сумел обойти в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Лучшим молодым игроком года стал Килиан Мбаппе.