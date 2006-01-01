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Модрич выиграл Золотой мяч

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Хорватский футболист прервал гегемонию Месси и Роналду.
Лука Модрич
Лука Модрич
www.realmadrid.com

Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.

В уходящем году Модрич помог своему клубу выиграть 3-й Кубок чемпионов подряд, а также вывел свою сборную в финал ЧМ-2018, что стало лучшим результатом хорватов за всю историю чемпионатов мира. По итогам обоих турниров он признавался лучшим игроком соревнований.

Хорват стал первым с 2008-го года, кто сумел обойти в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Лучшим молодым игроком года стал Килиан Мбаппе.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Золотой мяч
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Источник: twiter.com

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