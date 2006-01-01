Модрич выиграл Золотой мяч
Хорватский футболист прервал гегемонию Месси и Роналду.
Полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.
Et le vainqueur du #ballondor 2018 est… Luka Modric ! 👏 👏 👏 pic.twitter.com/OhgLykPRpc— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) 3 декабря 2018 г.
В уходящем году Модрич помог своему клубу выиграть 3-й Кубок чемпионов подряд, а также вывел свою сборную в финал ЧМ-2018, что стало лучшим результатом хорватов за всю историю чемпионатов мира. По итогам обоих турниров он признавался лучшим игроком соревнований.
Хорват стал первым с 2008-го года, кто сумел обойти в голосовании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Лучшим молодым игроком года стал Килиан Мбаппе.
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