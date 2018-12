Мбаппе стал первым в истории обладателем Копа Трофи

Во время церемонии вручения Золотого мяча-2018 представили награду Копа Трофи - приз лучшему молодому игроку мира.

Первым обладателем трофея стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

В 10-ку лучших молодых футболистов уходящего года также попали: Кристиан Пулишич (Боруссия Дортмунд, 20), Джанлуиджи Доннарумма (Милан, 19), Джастин Клюйверт (Рома, 19), Патрик Кутроне (Милан, 20), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, 20), Родриго (Сантос, 17), Уссем Ауар (Лион, 20), Амаду Хайдара (Зальцбург, 20), Рицу Доан (Гронинген, 20).

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ