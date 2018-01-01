Определились финальные пары Лиги наций

Матчи пройдут 5 и 6-го июня.

В июне 2019 года пройдет финальный этап Лиги наций. В Португалии состоятся два полуфинала, матч за третье место и финал. В полуфинал вышли: Англия, Португалия, Швейцария, Нидерланды.

В Дублине прошла жеребьевка финального раунда Лиги наций: Сборная Португалии по футболу проведет поединок против Швейцарии 5-го июня, а Англия сыграет с Нидерландами 6-го июня.

Отметим, что победитель турнира получит 10,5 миллионов евро.