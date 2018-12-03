Марадона едва не подрался с фанатами после поражения Дорадоса
Дорадос под руководством Диего Марадоны проиграл Атлетико Сан-Луис (2:4) в решающем матче плей-офф второй мексиканской лиги, потеряв шанс на выход в высший дивизион страны.
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После поединка болельщики Атлетико, увидев аргентинского специалиста, начали распевать оскорбительные песни. Марадона был возмущен поведением фанатов и начал им отвечать, а потом попытался напасть на одного из них.
К счастью, аргентинцу помешали сотрудники Дорадоса, которые быстро увели его в лифт.
Así Maradona en el partido de @Dorados y @AtletideSanLuis pic.twitter.com/Mp5YH7pRCK— Guillermo Cabrera (@MemoCS_) 3. Dezember 2018
Ранее сообщалось, что главный тренер Дорадоса Диего Марадона с трудом связал слова во время интервью, издавая мычащие звуки.
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