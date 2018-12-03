Марадона едва не подрался с фанатами после поражения Дорадоса

Аргентинца вовремя оттащили от болельщиков.

Дорадос под руководством Диего Марадоны проиграл Атлетико Сан-Луис (2:4) в решающем матче плей-офф второй мексиканской лиги, потеряв шанс на выход в высший дивизион страны.

Читай также: Болт может продолжить свою футбольную карьеру в клубе Марадоны

После поединка болельщики Атлетико, увидев аргентинского специалиста, начали распевать оскорбительные песни. Марадона был возмущен поведением фанатов и начал им отвечать, а потом попытался напасть на одного из них.

К счастью, аргентинцу помешали сотрудники Дорадоса, которые быстро увели его в лифт.

Ранее сообщалось, что главный тренер Дорадоса Диего Марадона с трудом связал слова во время интервью, издавая мычащие звуки.