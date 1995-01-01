Сегодня в Париже назовут обладателя Золотого мяча-2018

Главным фаворитом считается игрок Реала Лука Модрич.

Сегодня, 3 декабря, в Париже будет объявлен обладатель Золотого мяча - приза лучшему футболисту 2018 года по версии издания France Football. Церемония начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, Золотой мяч - ежегодная награда, которая вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналом. Награда была создана редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано.

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Изначально награду получали лишь те футболисты, которые выступали исключительно за европейские клубы. С 1995 года перестала учитываться национальность игроков, а с 2007 года – регион, в котором выступают футболисты. С 2010 по 2015 год приз вручали совместно France Football и ФИФА.

Отметим, что самое большое количество наград получали аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду - они имеют по пять наград. Кроме того, с 2008-го года награду получал только кто-то из них.

В нынешнем году ни Месси, ни Роналду не являются фаворитами в борьбе за Золотой мяч. СМИ называют полузащитника сборной Хорватии и мадридского Реала Луку Модрича будущим обладателем этой награды. Ранее Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Полный список претендентов на награду можно посмотреть здесь. Отметим, что Криштиану Роналду не приедет на церемонию награждения, что подтверждает теорию о том, что он не получит приз.