Виссел Кобе официально представил Вилью

Японский футбольный клуб Виссел Кобе подписал форварда Давида Вилью.

Испанец будет выступать за свою новую команду с 1 января - по окончании контракта с Нью-Йорк Сити.

Детали контракта Вильи с Виссел Кобе не уточняются.

В составе Виссел Кобе играют полузащитник Андрес Иньеста, а также немецкий нападающий Лукас Подольски.

/

🗣️ダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)新加入会見レポート

Press Announcement for David Villa

\



会見の様子はこちら😉👇

Check it out!!!https://t.co/fIMSdUwXVR#vissel #visselkobe #villavisselkobe pic.twitter.com/8FT47LpfQn