Сын Зидана сообщил, что его отец скоро вернется к тренерской работе

Энцо Зидан отметил, что пока его отец отдыхает.

Полузащитник Лозанны Энцо Зидан, который является сыном бывшего тренера Реала Зинедина Зидана, рассказал, что в скором времени его отец вернется к работе.

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"Ни для кого не секрет, что мой отец любит футбол и ему нравится тренерская деятельность. Он скоро вернется к работе, определенно. Но сейчас он отдыхает, ему это было нужно.

Время, которое он провел в Реале, было для него прекрасным, но от него много ожидали. Он очень много работал, поэтому нужно немного времени на восстановление", - приводит слова Энцо Football Espana.

Отметим, что Зидан с супругой сейчас находится в Китае. На своей страничке в Instagram специалист опубликовал фото с Великой Китайской стены.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария пригласила Зинедина Зидана на пост главного тренера.