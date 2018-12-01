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Сын Зидана сообщил, что его отец скоро вернется к тренерской работе

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Энцо Зидан отметил, что пока его отец отдыхает.
Энцо Зидан с отцом Зинедином Зиданом
Энцо Зидан с отцом Зинедином Зиданом
instagram.com/enzo/

Полузащитник Лозанны Энцо Зидан, который является сыном бывшего тренера Реала Зинедина Зидана, рассказал, что в скором времени его отец вернется к работе.

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"Ни для кого не секрет, что мой отец любит футбол и ему нравится тренерская деятельность. Он скоро вернется к работе, определенно. Но сейчас он отдыхает, ему это было нужно.

Время, которое он провел в Реале, было для него прекрасным, но от него много ожидали. Он очень много работал, поэтому нужно немного времени на восстановление", - приводит слова Энцо Football Espana.

Отметим, что Зидан с супругой сейчас находится в Китае. На своей страничке в Instagram специалист опубликовал фото с Великой Китайской стены.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Great Wall of China !!!

Публикация от zidane (@zidane)

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария пригласила Зинедина Зидана на пост главного тренера.

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Теги: Зинедин Зидан, Энцо Зидан, тренер, футбол, работа
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