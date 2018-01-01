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Безус забил во втором матче подряд за Сент-Труйден

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Роман Безус отличился в матче чемпионата Бельгии.
Роман Безус
Роман Безус
hbvl.be

Полузащитник Сент-Труйдена Роман Безус забил во втором матче подряд. На этот раз украинец отличился голом в поединке 17-го тура чемпионата Бельгии против Антверпена.

Безус начал матч в старте, вывев команду вперед на 37 минуте (2:1), а во втором тайме был заменен. Сент-Труйден обыграл Антверпен со счетом 3:1.

Напомним, что в предыдущем матче Безус отметился голом и результативной передачей.

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Теги: Роман Безус, Сент-Трюйден, чемпионат Бельгии по футболу, видео
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