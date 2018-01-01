Связка Иньеста-Вилья воссоединится

Давид Вилья может перейти в Виссел Кобе.

Экс-нападающий Барселоны и сборной Испании Давид Вилья подпишет контракт с японским клубом Виссел Кобе, где сейчас выступает другой экс-каталонец - Андрес Иньеста, сообщает sport.es.

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Ранее стало известно, что Вилья уйдет из Нью-Йорк Сити и покинет MLS.

Сообщается, что 36-летний нападающий уже расспросил Иньесту об японской лиге и поэтому вполе вероятно, что в 2019 году мы увидим возрождение знаменитой связки Иньеста-Вилья.