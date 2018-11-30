Алвес раскритковал перенос финала Кубка Либертадорес в Испанию
Бразилец считает, что из-за этого решения не должны страдать обычные люди.
Защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес поделился своим мнением по поводу переноса ответного матча финала Копа Либертадорес между Ривер Плэйтом и Бокой Хуниорс.
“Решение провести матч Бока Хуниорс - Ривер Плэйт за пределами Южной Америки - это самый большой позор, который мне доводилось наблюдать в жизни.
Люди, которые не имеют отношения к произошедшему, не должны платить за чужие поступки. Возможно, у них был единственный шанс увидеть матч этих команд в финале, но игру переносят в Европу.
Я не имею отношения к этой ситуации, но я как южноамериканский игрок и как любитель футбола почувствовал, что я обязан выразить свое мнение“,- сказал Алвес.
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