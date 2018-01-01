В Китае создали портрет Роналду из кубиков Рубика
Необычное творение.
Китайские фанаты форварда Ювентуса Криштиану Роналду сделали необычный портрет португальской суперзвезды.
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Они выложили лицо футболиста с кубиков Рубика.
Видео опубликовала крупнейшая китайская газета People’s Daily.
The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K— People's Daily,China (@PDChina) 27 ноября 2018 г.
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