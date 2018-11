В Китае создали портрет Роналду из кубиков Рубика

Китайские фанаты форварда Ювентуса Криштиану Роналду сделали необычный портрет португальской суперзвезды.

Они выложили лицо футболиста с кубиков Рубика.

Видео опубликовала крупнейшая китайская газета People’s Daily.

The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K