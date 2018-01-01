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В Китае создали портрет Роналду из кубиков Рубика

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Необычное творение.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Китайские фанаты форварда Ювентуса Криштиану Роналду сделали необычный портрет португальской суперзвезды. 

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Они выложили лицо футболиста с кубиков Рубика. 

Видео опубликовала крупнейшая китайская газета People’s Daily.

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Теги: футбол, вне игры, Криштиану Роналду
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Источник: twiter.com

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