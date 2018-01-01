Кличко вошел в состав попечительского совета фонда УЕФА

Легендарный украинский боксер стремится помогать детям.

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе и победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вошел в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА, помогающей детям в трудных обстоятельствах.

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Как сообщает пресс-служба УЕФА, решение о включении Кличко в состав попечительского совета было принято в четверг, 29 ноября, на заседании правления в Ньоне.

Также в совет вошла генеральный директор по вопросам демократии Совета Европы Снежана Самарджич-Маркович.



Снежана Самарджич-Маркович, Александер Чеферин и Владимир Кличко. Фото: УЕФА

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“Мы рады приветствовать Владимира и Снежану. Они борятся за улучшение жизни малообеспеченных детей по всему миру. Нам повезло, что они будут делиться с нами своими знаниями и опытом“, - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.



Правление Детского фонда УЕФА. Фото: УЕФА

“Каждый ребенок имеет право верить в лучшее будущее, и я очень рад возможности присоединиться к Детскому фонду УЕФА, чтобы помогать другим. Мы должны донести до всех месседж о том, что нет ничего невозможного. Все возможно, если у вас есть воля, желание и понимание, что вы можете достичь новых целей“, - приводит слова Кличко klitschko-brothers.com.



Владимир Кличко. Фото klitschko-brothers.com

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в ринг, чтобы побить рекорд Формана.