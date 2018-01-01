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Дель Боске сбрил усы, которые носил больше 40 лет

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Впервые с 1974 года испанец появился на публике без своих знаменитых усов.
Винсенте Дель Боске
Винсенте Дель Боске
Getty Images

Бывший главный тренер Реала и сборной Испании Висенте Дель Боске кардинально поменял имидж.

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68-летний испанский специалист сбрил усы, с которыми ходил 44 года.

Дель Боске отрастил усы в 1974-м году, когда начал играть в основном составе Реала.

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Теги: вне игры, Винсенте Дель Боске
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Источник: twitter.com

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