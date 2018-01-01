Дель Боске сбрил усы, которые носил больше 40 лет
Впервые с 1974 года испанец появился на публике без своих знаменитых усов.
Бывший главный тренер Реала и сборной Испании Висенте Дель Боске кардинально поменял имидж.
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68-летний испанский специалист сбрил усы, с которыми ходил 44 года.
Vicente del Bosque bez wąsów!!! 😯— Wojciech Ziółek SJ🇵🇱💯 (@wziolek_sj) 28 ноября 2018 г.
To jest prawdziwy news, a nie tam jakieś Ligi Mistrzów 😉
via @mundodeportivo pic.twitter.com/cLnafaaLR9
Дель Боске отрастил усы в 1974-м году, когда начал играть в основном составе Реала.
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