В Ирландии сообщили о смерти футболиста, но он оказался жив
В любительской лиге Ирландии произошел инцидент. футбольный клуб Бэллибрэк сообщил лиге о смерти одного из своих игроков, Фернандо Нуно Ла Фуэнте, в автокатастрофе.
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Беллибрэк перенес матч из-за этой новости, а другие команды во время очередного тура лиги провели минуту молчания в память о испанском футболисте и вышли на поле с черными повязками, сообщает Independent.ie.
Однако позже стало известно, что Ла Фуэнте не попадал в ДТП, а просто покинул команду и вернулся в Испанию с семьей. Клуб принес свои извинения лиге, а также бывшему футболисту. Кроме того, был уволен сотрудник Бэллибрэка, который первым сообщил о смерти Ла Фуэнте.
Ранее сообщалось, что в Англии отстранили арбитра за то, что он забыл взять монетку.
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