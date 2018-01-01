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В Ирландии сообщили о смерти футболиста, но он оказался жив

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Курьезная оплошность произошла в любительской лиге Ирландии.
Минута молчания в честь футболиста, о смерти которого сообщили по ошибке
Минута молчания в честь футболиста, о смерти которого сообщили по ошибке
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В любительской лиге Ирландии произошел инцидент. футбольный клуб Бэллибрэк сообщил лиге о смерти одного из своих игроков, Фернандо Нуно Ла Фуэнте, в автокатастрофе.

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Беллибрэк перенес матч из-за этой новости, а другие команды во время очередного тура лиги провели минуту молчания в память о испанском футболисте и вышли на поле с черными повязками, сообщает Independent.ie.

Однако позже стало известно, что Ла Фуэнте не попадал в ДТП, а просто покинул команду и вернулся в Испанию с семьей. Клуб принес свои извинения лиге, а также бывшему футболисту. Кроме того, был уволен сотрудник Бэллибрэка, который первым сообщил о смерти Ла Фуэнте.

Ранее сообщалось, что в Англии отстранили арбитра за то, что он забыл взять монетку.

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Теги: футбол, смерть, курьез, ошибка, Ирландия
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