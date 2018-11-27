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Кан подал в суд на производителя вратарских перчаток

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Он считает, что компания использует его репутацию для своего продвижения товара.
Оливер Канн
Оливер Канн
Getty Images

Известный в прошлом голкипер сборной Германии и мюнхенской Баварии Оливер Кан подал в суд на производителя вратарских перчаток “T1tan“, сообщает sport1.de.

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Дело в том, что в годы игровой карьеры у Кана было прозвище “Титан“, и он считает, что таким образом, компания нарушает его права.

Заниматься этим делом будет окружной суд Мюнхена. Оливер Кан требует от компании денежную компенсацию в размере 250 000 евро и ее переименования.

Сам бывший голкипер также занимается изготовлением вратарских перчаток, у него есть собственная фирма под названием “Goalplay“.

Отметим, что прозвище “Титан“ Кану дала немецкая газета Bild во время ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии. Тогда немец был признан лучшим вратарем в истории чемпионатов мира по количеству пропущенных голов: там он пропустил всего три мяча.

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Теги: футбол, Оливер Кан, суд
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Источник: Sport1

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