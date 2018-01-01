Мэр Буэнос-Айреса обвинил мафию в срыве финала Кубка Либертадорес
Мэр аргентинского города Буэнос-Айрес Родригес Ларрета обвинил мафию в срыве второго матча финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс.
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"Проблема называется Барра Брава. Так называют мафию, которая завладела футболом, и которая орудует в нашей стране уже 50 лет. Именно они несут всю ответственность за произошедшее", - приводит слова Ларрета BBC.
Напомним, поединок Кубка Либертадорес должен был состояться еще в субботу, 24 ноября, однако был сорван из-за атаки фанатов Ривер Плейта на автобус с футболистами Бока Хуниорс, в результате которого некоторые игроки получили травмы.
Поединок перенесли вначале на один день, однако позже вновь его отменили.
Отметим, что именитый экс-футболист Диего Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финальным матчем Кубка Либертадорес.
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