Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мэр Буэнос-Айреса обвинил мафию в срыве финала Кубка Либертадорес

Комментариев: 0
Чиновник считает, что мафиозная группировка организовала беспорядки, повлекшие перенос матча.
Травмированный игрок Бока Хуниорс после атаки фанатов Ривера
Травмированный игрок Бока Хуниорс после атаки фанатов Ривера
twitter.com/MARCACLAROARG

Мэр аргентинского города Буэнос-Айрес Родригес Ларрета обвинил мафию в срыве второго матча финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

Читай также: Яквинта - о тюремном сроке: Меня наказывают за происхождение, а ведь я - чемпион мира

"Проблема называется Барра Брава. Так называют мафию, которая завладела футболом, и которая орудует в нашей стране уже 50 лет. Именно они несут всю ответственность за произошедшее", - приводит слова Ларрета BBC.

Напомним, поединок Кубка Либертадорес должен был состояться еще в субботу, 24 ноября, однако был сорван из-за атаки фанатов Ривер Плейта на автобус с футболистами Бока Хуниорс, в результате которого некоторые игроки получили травмы.

Поединок перенесли вначале на один день, однако позже вновь его отменили.

Отметим, что именитый экс-футболист Диего Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финальным матчем Кубка Либертадорес.

Поделись:
Теги: Аргентина, Буэнос-Айрес, футбол, Бока Хуниорс, Ривер Плейт, футбол, вне игры, Кубок Либертадорес, мафия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь