Мэр Буэнос-Айреса обвинил мафию в срыве финала Кубка Либертадорес

Чиновник считает, что мафиозная группировка организовала беспорядки, повлекшие перенос матча.

Мэр аргентинского города Буэнос-Айрес Родригес Ларрета обвинил мафию в срыве второго матча финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

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"Проблема называется Барра Брава. Так называют мафию, которая завладела футболом, и которая орудует в нашей стране уже 50 лет. Именно они несут всю ответственность за произошедшее", - приводит слова Ларрета BBC.

Напомним, поединок Кубка Либертадорес должен был состояться еще в субботу, 24 ноября, однако был сорван из-за атаки фанатов Ривер Плейта на автобус с футболистами Бока Хуниорс, в результате которого некоторые игроки получили травмы.

Поединок перенесли вначале на один день, однако позже вновь его отменили.

Отметим, что именитый экс-футболист Диего Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финальным матчем Кубка Либертадорес.