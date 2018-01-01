В Америке поступили в продажу рождественские свитера с изображением Роналду

Купить праздничный свитер можно всего за 15 евро.

В известном американском интернет-магазине eBay появились свитера к Рождеству, на которых изображен нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

Читай также: Роналду установил новый рекорд в истории Ювентуса

Праздничные свитера с улыбающимся футболистом в рождественском колпачке можно купить за 15 евро, без учета стоимости доставки.

Отметим, что свитер можно приобрести в двух возможных цветах - красном и черном.

Напомним, недавно в Милане появилось вызывающее граффити с изображением Роналду в трусах ЛГБТ-расцветки.