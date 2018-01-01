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В Америке поступили в продажу рождественские свитера с изображением Роналду

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Купить праздничный свитер можно всего за 15 евро.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В известном американском интернет-магазине eBay появились свитера к Рождеству, на которых изображен нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

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Праздничные свитера с улыбающимся футболистом в рождественском колпачке можно купить за 15 евро, без учета стоимости доставки.

Отметим, что свитер можно приобрести в двух возможных цветах - красном и черном.

Напомним, недавно в Милане появилось вызывающее граффити с изображением Роналду в трусах ЛГБТ-расцветки.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Рождество, футбол, вне игры, прикол, свитер
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