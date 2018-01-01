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Иньеста стал участником массовой драки

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Матч чемпионата Японии превратился в потасовку.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

В конце матча чемпионата Японии между игроками команд Симидзу и Виссел Кобе (3:3) произошла массовая драка.

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Стычка между футболистами произошла после того, как голкипер Виссел Кобе Юджи Рокутан  сравнял счет на подаче углового на 14-й добавленной минуте матча. Отметим, что изначально арбитр компенсировал всего 4 минуты.

Как сообщает Fox Sports на своей страничке в Twitter, в потасовке принял участие именитый экс-игрок Барселоны Андрес Иньеста, а также бывший нападающий Арсенала Лукас Подольски.

Ранее легендарный Андрес Иньеста заявил, что у него не осталось хороших воспоминаний о ЧМ-2018  в России.

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Теги: чемпионат Японии по футболу, Виссел Кобе, Андрес Иньеста, Лукас Подольски, драка, футбол, видео
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