Иньеста стал участником массовой драки

Матч чемпионата Японии превратился в потасовку.

В конце матча чемпионата Японии между игроками команд Симидзу и Виссел Кобе (3:3) произошла массовая драка.

Читай также: В Ирландии игроки жестоко избили судью после матча

Стычка между футболистами произошла после того, как голкипер Виссел Кобе Юджи Рокутан сравнял счет на подаче углового на 14-й добавленной минуте матча. Отметим, что изначально арбитр компенсировал всего 4 минуты.

J-League superstars Andres Iniesta and Lukas Podolski were involved in a mass brawl after conceding a 104th-minute equaliser... to the opposition goalkeeper! pic.twitter.com/VjsTcGifCa — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 26 ноября 2018 г.

Как сообщает Fox Sports на своей страничке в Twitter, в потасовке принял участие именитый экс-игрок Барселоны Андрес Иньеста, а также бывший нападающий Арсенала Лукас Подольски.

Ранее легендарный Андрес Иньеста заявил, что у него не осталось хороших воспоминаний о ЧМ-2018 в России.