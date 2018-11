Иньеста стал участником массовой драки

В конце матча чемпионата Японии между игроками команд Симидзу и Виссел Кобе (3:3) произошла массовая драка.

Стычка между футболистами произошла после того, как голкипер Виссел Кобе Юджи Рокутан сравнял счет на подаче углового на 14-й добавленной минуте матча. Отметим, что изначально арбитр компенсировал всего 4 минуты.

J-League superstars Andres Iniesta and Lukas Podolski were involved in a mass brawl after conceding a 104th-minute equaliser... to the opposition goalkeeper! pic.twitter.com/VjsTcGifCa